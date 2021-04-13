13 Nisan 2021, Salı

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Kayserispor Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor
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Giriş Tarihi: 13.04.2021

Spor Toto 'in 34. haftasında sahasında 'u ağırlayan , rakibine 1-0 boyun eğdi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla birlikte ligde son 5 maçta galibiyet alamadı.

'de son haftalarda istediği sonuçlara imza atamayan , oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. 5 maçta 3 kez yenilen sarı kırmızılı ekip, 2 beraberlik alarak 2 puan çıkardı.

Sahasında , ve maçlarını kaybeden Sarı Kırmızılılar, ve ile oynadığı maçlarda beraberlikler aldı. 5 maçtır kazanamayan Sarı Kırmızılılar 33 puanla kaldı.

Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Kayserispor-Galatasaray 0-3
Karagümrük-Kayserispor 3-0
Kayserispor-Göztepe 1-1
Trabzonspor-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Antalyaspor 0-1

Antalyaspor'dan kritik galibiyet! haberin devamı

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