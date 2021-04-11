Kayserispor 0-1 Antalyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor deplasmanda Kayserispor'u Naldo'nun golü ile 1-0 mağlup etti.
Konuk takımın golünü 45. dakikada Naldo kaydetti.
Bu sonucun ardında Antalyaspor puanını 42 yaparken, Kayserispor 33 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında Muğdat'ın pasında topu önünde bulan Luckkassen'in dokunuşunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.
5'inci dakika Kayserispor atak yönüne göre sağ kanattan kullandığı faul atışında seken topta yaşanan karambolde Luckkassen son vuruşunda top filelerle buluştu. Maçın hakemi Kaan Numanoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrasında elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.
15'inci dakikada Kayserispor'un atağında Kvrzic yerden yaptığı Antalyaspor defansını geçen sert ortaya altı pas içindeki Luckkassen dokunamadı.
45'inci dakika Antalyaspor sağ kanattan kullandığı korner atışında ön direğe gelen topa iyi yükselen Naldo'nun kafa şutu filelerle buluştu: 0-1.
62'nci dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kvrzic'in ara pasında topla buluşan Henrique'nin şutunu kaleci Boffen kurtardı.
88'inci dakika gelişen Antalyaspor ani atağında Serdar Gürler pasında ceza alanı çizgisinde topla Doğukan kaleci Doğan'a çalım atmak istedi. Doğan ayakla müdahalesi ile top uzaklaştı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fraport-TAV Antalyaspor, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.
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