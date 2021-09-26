Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadele Attamah ve Diabate'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 17. dakikada Attamah'ın ve 21. dakikada Diabate'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 11'e, Giresunspor ise 2'ye yükseltti.

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