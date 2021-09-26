26 Eylül 2021, Pazar

SÜPER LİG

Giresunspor 1-1 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresun ile Kayseri yenişemedi!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 Giriş Tarihi: 26.09.2021

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Mücadele Attamah ve Diabate'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi ve taraflar birer puanla sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 17. dakikada Attamah'ın ve 21. dakikada Diabate'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 11'e, Giresunspor ise 2'ye yükseltti.

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