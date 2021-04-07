Kayserisporlu Doğan Alemdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadeleye Kayserispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar damga vurdu. Doğan Alemdar maç içerisinde yaptığı kritik kurtarışlar ile Kayserispor'a hayat verdi. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Spor Toto Süper Lig'in düşme hattını ve zirvesini yakından ilgilendiren Trabzonspor - Kayserispor maçına genç kaleci Doğan Alemdar damga vurdu. Genç kaleci arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Doğan Alemdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

29 Ekim 2002 yılında Kayseri'nin Kocasinan ilinde doğmuştur. Doğan Alemdar, futbol hayatına 2013 yılında başlamıştır. 11 yaşında Kayserispor altyapısına katılmıştır. Doğan Alemdar, 2018'de kulübüyle profesyonel sözleşme imzalamıştır. Boyu 189 cm olan Doğan Alemdar'ın, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Doğan, U17'de 2, U18'de 3, U19'da ise 1 maçta forma giymiştir. Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen Doğan, Sarı Kırmızılı ekip formasını 5 kez giymiştir.

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