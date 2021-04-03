03 Nisan 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor-Göztepe | CANLI

Kayserispor-Göztepe | CANLI
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 32. haftasında Kayserispor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU

Kayserispor: Doğan, , Kolovetsios, , , , , , , , .

Göztepe: , , Alpaslan, , , , Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.



KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Göztepe maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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