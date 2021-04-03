03 Nisan 2021, Cumartesi
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Kayserispor-Göztepe | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak.
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic.
KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Göztepe maçı 3 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
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