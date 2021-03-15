Kayserispor'dan Yalçın Koşukavak açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da, haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. (Yalçın Koşukavak'ın) Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.





Kamuoyu Bilgilendirme



"Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



Yardımcıları, Uğur Kulaksız'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/5PyqvUmHcz — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 15, 2021

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