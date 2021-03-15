15 Mart 2021, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan Yalçın Koşukavak açıklaması!

Kayserispor'dan teknik direktör açıklaması!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

ekiplerinden , teknik direktör ile çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Kulübü, teknik direktör 'la anlaşıldığı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Yalçın Koşukavak Kayserispor'da, haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. (Yalçın Koşukavak'ın) Yardımcıları, 'a destek için kamuoyunun da bildiği gibi 3 haftadır takımımıza destek vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

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