23 Mart 2021, Salı
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Kayserispor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yeni takımında ilk antrenmanına çıktı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başına getirilen Hamza Hamzaoğlu, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Kayserispor'da, bu maçın hazırlıkları başladı.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.
3 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Kayserispor'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.
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