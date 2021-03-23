23 Mart 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yeni takımında ilk antrenmanına çıktı!

Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Spor Toto ekiplerinden 'un başına getirilen , yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. 3 Nisan Cumartesi günü sahasında 'yi ağırlayacak olan Kayserispor'da, bu maçın hazırlıkları başladı.

ekibi 'da teknik direktörlük görevine getirilen , yeni takımıyla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı ekibin bugünkü antrenmanında takımın başında yer aldı.

3 Nisan Cumartesi günü sahasında 'yi ağırlayacak 'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

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