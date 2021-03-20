20 Mart 2021, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Hamza Hamzaoğlu Kayserispor ile anlaştı!

Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'da yeni teknik direktör oldu.

, Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasının ardından yeni takımını buldu. Tecrübeli teknik adam, 'un başında geçti.

Sarı kırmızılı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
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