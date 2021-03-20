20 Mart 2021, Cumartesi
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Sarı kırmızılı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
Hamza Hamzaoğlu Kayserispor ile anlaştı!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu oldu.
Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasının ardından yeni takımını buldu. Tecrübeli teknik adam, Kayserispor'un başında geçti.
Sarı kırmızılı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
🟨🟥 Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu!— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) March 20, 2021
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır.
Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/Y3jSMrTSXd
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