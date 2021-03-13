13 Mart 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Kayserispor-Galatasaray | CANLI

Kayserispor-Galatasaray | CANLI
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.




KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

KAYSERİSPOR: Doğan, Aziz Behich, , , , Attamah, Muhar, , , Henrique,

GALATASARAY: ; , , , ; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed

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