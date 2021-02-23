Resmen açıklandı! Kayserispor'da Dan Petrescu'nun yerine Uğur Kulaksız göreve getirildi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Dan Petrescu'nun görevine son veren sarı kırmızılılar, yerine Uğur Kulaksız'ın göreve geldiğini açıkladı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Dan Petrescu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
11 Ocak'ta Kayserispor'un başına geçen Rumen teknik adam, sarı-kırmızılılarda çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 e yenilgi almıştı.
YENİ HOCA UĞUR KULAKSIZ
Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız'la devam edecek.
Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserispor'umuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız ve Uğur hocamıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçen ay teknik direktör Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, ligin 17. haftasından itibaren geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edilmişti.
Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.
Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama