24 Şubat 2021, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Resmen açıklandı! Kayserispor'da Dan Petrescu'nun yerine Uğur Kulaksız göreve getirildi

Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu!
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Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

Spor Toto ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör 'nun görevine son veren sarı kırmızılılar, yerine 'ın göreve geldiğini açıkladı. İşte detaylar...

Spor Toto ekiplerinden 'da flaş bir gelişme yaşandı... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

11 Ocak'ta Kayserispor'un başına geçen Rumen teknik adam, sarı-kırmızılılarda çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 e yenilgi almıştı.

YENİ HOCA UĞUR KULAKSIZ

Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran , yoluna 'la devam edecek.

Kulüp başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserispor'umuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız ve Uğur hocamıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen ay teknik direktör 'nın görevi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, ligin 17. haftasından itibaren geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edilmişti.

Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan ekibi, deplasmanda 'u, sahasında da 'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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