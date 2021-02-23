Resmen açıklandı! Kayserispor'da Dan Petrescu'nun yerine Uğur Kulaksız göreve getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Dan Petrescu'nun görevine son veren sarı kırmızılılar, yerine Uğur Kulaksız'ın göreve geldiğini açıkladı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı... Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Dan Petrescu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

11 Ocak'ta Kayserispor'un başına geçen Rumen teknik adam, sarı-kırmızılılarda çıktığı 8 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 e yenilgi almıştı.

YENİ HOCA UĞUR KULAKSIZ

Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, yoluna Uğur Kulaksız'la devam edecek.

Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserispor'umuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız ve Uğur hocamıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen ay teknik direktör Samet Aybaba'nın görevi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, ligin 17. haftasından itibaren geçici olarak Gençlik Geliştirme Sorumlusu Uğur Kulaksız'a emanet edilmişti.

Kulaksız ile ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.

Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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