06 Şubat 2021, Cumartesi

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Kayserispor'da Maglica sakatlandı

Kayserispor'da sakatlık şoku!
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Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig ekiplerinden 'da forvet sakatlandı. Golcü isim bu hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

takımında sakatlandı.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Hes Kablo 'da takıma devre arası katılan futbolculardan olan Anton Maglica sakatlandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Anton Maglica Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor takımında Silviu Lung, Denis Alibec, Pedro Henrique, Ömer Uzun'dan sonra Anton Maglica da sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda kadro dışı olan Manuel Fernandes, Harrison Manzala ve Wilfried Kanga, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru da Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.
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