06 Şubat 2021, Cumartesi
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Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da takıma devre arası katılan futbolculardan olan Anton Maglica sakatlandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Anton Maglica Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor takımında Silviu Lung, Denis Alibec, Pedro Henrique, Ömer Uzun'dan sonra Anton Maglica da sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda kadro dışı olan Manuel Fernandes, Harrison Manzala ve Wilfried Kanga, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru da Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kayserispor'da Maglica sakatlandı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forvet Anton Maglica sakatlandı. Golcü isim bu hafta oynanacak Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor takımında Anton Maglica sakatlandı.
Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da takıma devre arası katılan futbolculardan olan Anton Maglica sakatlandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Anton Maglica Erzurumspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor takımında Silviu Lung, Denis Alibec, Pedro Henrique, Ömer Uzun'dan sonra Anton Maglica da sakatlığından ötürü forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda kadro dışı olan Manuel Fernandes, Harrison Manzala ve Wilfried Kanga, kırmızı kart cezalısı Cristian Sapunaru da Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek.
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