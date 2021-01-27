27 Ocak 2021, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı

Kayserispor'da 3 kadro dışı!
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.01.2021

Hes Kablo teknik direktörü Multescu 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Tecrübeli teknik adam oyuncuların performanslarının yetersiz olduğu gerekçesiyle takımda yer almamalarını istedi. İşte o isimler ve detaylar...

'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak bir türlü istenilen verimin alınamadığı 3 futbolcu, artık takımla birlikte çalışmayacak. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 3 yabancı oyuncu, takım içerisinde yer almayacak. Manzala, ve takımdan ayrı çalışacak. Kendilerine belirlenen idman programına uyacak olan üç futbolcu, yardımcı antrenör eşliğinde çalışacak. , Ve , kendilerine kulüp bulmaları halinde de şehirden gidebilecek.

Manuel Fernandes bu sezon sarı kırmızılı forma ile 11 lig maçında görev alırken 495 dakika sahada kaldı. Harrison Manzala ise 4 lig maçında sadece 123 dakikalık şans bulabildi. Kayserispor'un gol umudu olarak görülen ama kısa sürede futbol dünyasının ağır eleştirilerine maruz kalan Wilfried Kanga ise sarı kırmızılı forma ile 14 maçında 2 gol atarken 919 dakika forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
F.Bahçe golcüleriyle güldü! Zirve takibi sürüyor F.Bahçe golcüleriyle güldü! Zirve takibi sürüyor
Fenerbahçe ile Kayserispor 49. randevuda Fenerbahçe ile Kayserispor 49. randevuda
Kayserispor'da Alibec 6 hafta oynayamayacak Kayserispor'da Alibec 6 hafta oynayamayacak
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör