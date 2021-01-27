Kayserispor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı
Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Multescu 3 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Tecrübeli teknik adam oyuncuların performanslarının yetersiz olduğu gerekçesiyle takımda yer almamalarını istedi. İşte o isimler ve detaylar...
Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, ancak bir türlü istenilen verimin alınamadığı 3 futbolcu, artık takımla birlikte çalışmayacak. Teknik heyetin raporu doğrultusunda 3 yabancı oyuncu, takım içerisinde yer almayacak. Manzala, Kanga ve Fernandes takımdan ayrı çalışacak. Kendilerine belirlenen idman programına uyacak olan üç futbolcu, yardımcı antrenör eşliğinde çalışacak. Manuel Fernandes, Wilfried Kanga Ve Harrison Manzala, kendilerine kulüp bulmaları halinde de şehirden gidebilecek.
Manuel Fernandes bu sezon sarı kırmızılı forma ile 11 lig maçında görev alırken 495 dakika sahada kaldı. Harrison Manzala ise 4 lig maçında sadece 123 dakikalık şans bulabildi. Kayserispor'un gol umudu olarak görülen ama kısa sürede futbol dünyasının ağır eleştirilerine maruz kalan Wilfried Kanga ise sarı kırmızılı forma ile 14 Süper Lig maçında 2 gol atarken 919 dakika forma giydi.
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