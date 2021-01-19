19 Ocak 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Dan Petrescu: Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik

Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Hes Kablo Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son şampiyona karşı iyi mücadele gösterdik. Maçı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

'in 20. haftasında Hes Kablo evinde karşılaştığı 'i 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü , "Bugün ligin son şampiyonuna karşı çok iyi mücadele gösterdik. Fiziksel ve taktiksel açıdan gerçekten çok iyiydik. Maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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