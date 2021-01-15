15 Ocak 2021, Cuma

KAYSERİSPOR

Uğur Demirok resmen Kayserispor’da!

İşte Uğur Demirok'un yeni takımı
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.01.2021

ile sözleşmesini fesheden , Hes Kablo 'la anlaşma sağladı. | Son dakika transfer haberleri

ekiplerinden Hes Kablo ilk transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz günlerde ile sözleşmesini fesheden savunma oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Önceki gün Kayseri'ye gelerek kendisini 1,5 yıllığına Kayserispor'a bağlayan imzayı atan savunma oyuncusu sonrasında takıma katıldı.

Deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçının da kafilesine dahil edilen Uğur Demirok, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından maç kadrosuna alınacak.

Bu sezon Konyaspor forması ile 9 maça çıkan ve 4 gol atan Uğur Demirok, Sarı Kırmızılı takımda 15 numaralı formayı giyecek.

Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor Dan Petrescu ile imzaladı Kayserispor Dan Petrescu ile imzaladı
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Kayserispor'dan kritik 3 puan! Kayserispor'dan kritik 3 puan!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör