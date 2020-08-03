Bayram Bektaş: "Alanyaspor ve Kayserispor'dan resmi teklif almadım"

Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile adı geçen Teknik Direktör Bayram Bektaş, iki kulüpten de henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki kulüpten de resmi teklif almadığını vurgulayarak, "Şu an beklemedeyim. Lige dönmek istediğimi belirttim. Milli takımdan ayrıldım. Konuşuluyor ancak şu an için resmi bir şey yok. Alanyaspor'da Erol hoca ayrıldı. Teklif gelirse bundan sonra gelir" şeklinde konuştu.

BAYRAM BEKTAŞ KİMDİR?

10 Şubat 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Bayram Bektaş, antrenörlük kariyerine 2010 yılında Bucaspor'da yardımcı antrenör olarak başladı. Bayram Bektaş sırasıyla Eskişehirspor, Elazığ ve Gaziantep'te yardımcı antrenör olarak çalıştı. Elazığspor, Gazliantep B.B., Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü takımlarında teknik direktör olarak görev yaptı. Son olarak A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

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