04 Ocak 2021, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi

Sürpriz ayrılık! Görevine son verildi
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında 'a 2-0 mağlup olan 'da, Teknik Direktör 'nın görevine son verildi. İşte detaylar...

Hes Kablo Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör 'nın görevine son verdi.

Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Son oynanan maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
Kayserispor- 0-0
-Kayserispor 2-0
Kayserispor- 1-2
-Kayserispor 3-2
Kayserispor-Beşiktaş 0-2

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Usta yazarlar böyle yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil Usta yazarlar böyle yorumladı! "Beşiktaş'ın topçusu değil"
Samet Aybaba'dan hakemlere eleştiri! Samet Aybaba'dan hakemlere eleştiri!
81 hafta sonra Kartal liderliğe uçtu! 81 hafta sonra Kartal liderliğe uçtu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör