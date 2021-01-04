Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görevine son verildi. İşte detaylar...
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görevine son verdi.
Süper Lig'in tek kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, beklenen kararı aldı. Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı. Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında Başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba'ya da iletti.
Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. Kayserispor'un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:
Galatasaray-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Karagümrük 0-0
Göztepe-Kayserispor 1-1
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
Antalyaspor-Kayserispor 2-0
Kayserispor-Konyaspor 1-2
Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2
Kayserispor-Beşiktaş 0-2
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