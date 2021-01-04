05 Ocak 2021, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Petrescu ile anlaştı

Süper Lig ekibine Rumen teknik adam!
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Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 Giriş Tarihi: 04.01.2021

'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaştı.

'de 16. haftayı 21. sırada geçen Rumen Teknik Direktör ile anlaşmaya vardı.
Sezona Teknik Direktör Bayram Bektaş ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor, üçüncü teknik direktörünü 'da buldu.
Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, sabah saatlerinde Teknik Direktör Aybaba'nın görevine son verirken, öğleden sonra 53 yaşındaki Rumen hoca ile anlaştı.
Çarşamba günü Kayseri'ye gelecek olan Petrescu, perşembe günü takımın başında olacak. Denizlispor maçına alt yapı hocası ile çıkacak olan sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maça Rumen Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde çıkacak.
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