24 Kasım 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da İsmail Çipe ilk kez sahada!

İsmail Çipe ilk kez sahada!
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

'ın Hes Kablo 'a kiraladığı , bu sezon ilk kez forma giydi. Genç eldiven, sakatlanan 'un yerine sahada yer aldı.

Hes Kablo 'un ikinci kalecisi olan , 'de bu sezon ilk kez forma giydi. İsmail Çipe, ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan 'un yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele veren ve 4 kurtarış yapan İsmail Çipe başarılı performansı ile alkışlandı.

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