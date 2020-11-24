Kayserispor'da İsmail Çipe ilk kez sahada!

Galatasaray'ın Hes Kablo Kayserispor'a kiraladığı İsmail Çipe, bu sezon ilk kez forma giydi. Genç eldiven, sakatlanan Lung'un yerine sahada yer aldı.

Hes Kablo Kayserispor'un ikinci kalecisi olan İsmail Çipe, Süper Lig'de bu sezon ilk kez forma giydi. İsmail Çipe, Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısında sakatlanan Lung'un yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele veren ve 4 kurtarış yapan İsmail Çipe başarılı performansı ile alkışlandı.

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