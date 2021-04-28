Kayserispor - Denizlispor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Küme düşme düşme hattını yakından ilgilendiren maç zorlu mücadeleye sahne olacak. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...
Süper Lig'de Kayserispor, sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. Küme düşme hattında bulunan iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LER
Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro, İlhan Parlak
Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Hasan, Sagal, Dossevi, Rodallega
KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Denizlispor maçı saat 16:00'da başadı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
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