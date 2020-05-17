17 Mayıs 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Bence devam kararı yanlış

Bence devam kararı yanlış
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar, 'nin aldığı liglere devam kararının yanlış olduğunu söyledi.

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar, 'nin aldığı liglere devam kararının yanlış olduğunu söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, "Herkeste bir korku var. İlk maçımızı Fenerbahçe ile oynayacağız ama oraya korkuyla gideceğiz. Liglerin tek şehirde oynanması bana deplasmanlı ligden daha mantıklı geliyor" yorumunu yaptı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Yıldız isimden flaş iddia! Süper Lig erteleniyor mu? Yıldız isimden flaş iddia! Süper Lig erteleniyor mu?
Barcelona takip ediyor Barcelona takip ediyor
Kayserispor sahaya indi Kayserispor sahaya indi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör