13 Kasım 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Son dakika: Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu ve antrenör...

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcu ve antrenör...
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbolda da etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak ekibi 'da 1 futbolcu ve antrenörün corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

KANGA'NIN TESTİ POZİTİF!

Hes Kablo Kayserispor'da Wilfried Kanga'nın PCR testi pozitif çıktı.

'in 9.haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da forvet futbolcusu Wilfried Kanga'nın corona virüsü testi pozitif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği forvet futbolcusu Wilfried Kanga, salgın hastalığı corona virüsü pençesine düşen isimlerden oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan corona virüsü (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Son gerçekleştirilen PCR testi pozitif çıkan Kanga, karantinaya alındı. Siyahi futbolcu Wilfried Kanga, önümüzdeki hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak olan Süper Lig müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

Hes Kablo Kayserispor'da daha önce Miguel Lopes, Oğuzhan Çapar, Cristian Sapunaru ve Joseph Attamah da corona virüsüneyakalanmıştı.

Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 1 futbolcuda... haberin devamı

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