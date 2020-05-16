Barcelona takip ediyor

Süper Lig tarihinin en genç gol atan ismi olan Kayserisporlu Emre Demir, Radyospor'da katıldığı programda İspanyol devi Barcelona'nın kendisini takip ettiğini söyledi.

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SüperLig tarihinin en genç gol atan ismi olan Kayserisporlu Emre Demir, Radyospor'da katıldığı programda İspanyol devi Barcelona'nın kendisini takip ettiğini söyledi. Barcelona'yla daha önce idmanlara da çıkan 16 yaşındaki 10 numara, "Barcelona gibi büyük kulüplere gitmek için çok çalışacağım. Oraya gittiğimde çok şaşırmıştım, 8-9 tane çim sahaları vardı. Altyapıya bakış açıları farklıydı. Her şey dört dörtlüktü" diye konuştu.