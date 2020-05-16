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KAYSERİSPOR

Barcelona takip ediyor

Barcelona takip ediyor
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Süper Lig tarihinin en genç gol atan ismi olan Kayserisporlu Emre Demir, Radyospor'da katıldığı programda İspanyol devi Barcelona'nın kendisini takip ettiğini söyledi.

Süper Lig tarihinin en genç gol atan ismi olan Kayserisporlu Emre Demir, Radyospor'da katıldığı programda İspanyol devi Barcelona'nın kendisini takip ettiğini söyledi. Barcelona'yla daha önce idmanlara da çıkan 16 yaşındaki 10 numara, "Barcelona gibi büyük kulüplere gitmek için çok çalışacağım. Oraya gittiğimde çok şaşırmıştım, 8-9 tane çim sahaları vardı. Altyapıya bakış açıları farklıydı. Her şey dört dörtlüktü" diye konuştu.
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