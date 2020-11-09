09 Kasım 2020, Pazartesi
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Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan topladı.
Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaştı
Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik direktörü Kayseri'ye davet etti.
Kayserispor, geçen sezon Kayserispor'da sadece 17 gün görev yapan ve sonrasında istifa ederek Kayseri'den ayrılan Teknik Direktör Samet Aybaba ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapacak. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, "Kayserispor'umuz Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.
Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan topladı.
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