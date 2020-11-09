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Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaştı

Süper Lig ekibi açıkladı! Yeni teknik direktör...
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

'de mücadele veren Hes Kablo , Teknik Direktör ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli 'ye davet etti.

, geçen sezon Kayserispor'da sadece 17 gün görev yapan ve sonrasında istifa ederek 'den ayrılan Teknik Direktör ile sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme yapacak. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, "Kayserispor'umuz Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet 5 yenilgi alarak 6 puan topladı.
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