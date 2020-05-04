04 Mayıs 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Emre Demir ayrılmayacak

Emre Demir ayrılmayacak
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

, futbolcuları Emre Demir hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

, futbolcuları Emre Demir hakkında çıkan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sarı-kırmızılılar, "Futbolcumuz Emre Demir'in transferi ile alakalı çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Transferde resmiyet kazanan gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz" açıklamasını yaptı.
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