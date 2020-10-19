Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesine locada saldırı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, cumartesi günü oynanan Demir Grup Sivasspor maçında başkan Berna Gözbaşı ve ailesinin bulundukları locada saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Kayseri'de 2 gün önce oynanan Hes Kabo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçını locadan izleyen Başkan Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nın Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz tarafından darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.



Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ozan Gözbaşı'nı darp eden, Berna Gözbaşı'nın kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir" denildi.



Süper Lig'de 2 gün önce Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 80'inci dakikasında locada maç izleyen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı ile yanındaki locada maç izleyen Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usanmaz, Gözbaşı'nın bulunduğu locaya geçti. Burada yaşanan kavgada Ozan Gözbaşı, Kayserispor tarfatarı Usanmaz tarafından darp edildi. Yaşanan arbede nedeniyle locada bulunan Berna Gözbaşı'nın kızı ise bayıldı. Yaşanan olay sonrası her iki tarafında şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası aldığı için statta bulunmuyordu.







Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.



Ozan Gözbaşı'nı darp eden Okan Usanmaz'ın takımın 2020-2021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenildi.

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