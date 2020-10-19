19 Ekim 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesine locada saldırı

Berna Gözbaşı ve ailesine çirkin saldırı
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

ekiplerinden Hes Kablo , cumartesi günü oynanan maçında başkan ve ailesinin bulundukları locada saldırıya uğradıklarını açıkladı.

Kayseri'de 2 gün önce oynanan Hes Kabo - maçını locadan izleyen Başkan 'nın kardeşi 'nın Kayserispor taraftarı tarafından darp edildiği, kızının ise yaşanan arbede nedeniyle bayıldığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ozan Gözbaşı'nı darp eden, Berna Gözbaşı'nın kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir" denildi.

'de 2 gün önce Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın 80'inci dakikasında locada maç izleyen Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı ile yanındaki locada maç izleyen Kayserispor taraftarı Okan Usanmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usanmaz, Gözbaşı'nın bulunduğu locaya geçti. Burada yaşanan kavgada Ozan Gözbaşı, Kayserispor tarfatarı Usanmaz tarafından darp edildi. Yaşanan arbede nedeniyle locada bulunan Berna Gözbaşı'nın kızı ise bayıldı. Yaşanan olay sonrası her iki tarafında şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, () tarafından 60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası aldığı için statta bulunmuyordu.




Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve 'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ozan Gözbaşı'nı darp eden Okan Usanmaz'ın takımın 2020-2021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenildi.

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