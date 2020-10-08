08 Ekim 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Son dakika: Kayserispor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Kayserispor'da Covid-19 vakası! Resmen açıklandı
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 Giriş Tarihi: 08.10.2020

Son dakika haberleri... ekiplerinden Hes Kablo , bir futbolcunun yeni tip coronavirüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekibinden yapılan açıklamada "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza COVID-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize COVID-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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