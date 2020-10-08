Son dakika: Kayserispor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, bir futbolcunun yeni tip coronavirüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kayseri ekibinden yapılan açıklamada "Dün izinden dönen takımımızda şikayetlerinden dolayı 1 futbolcumuza COVID-19 testi uygulanmıştır. Futbolcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup yarın tüm takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize COVID-19 testi yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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