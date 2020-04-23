23 Nisan 2020, Perşembe
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Mensah'tan lige övgü
Kayserıspor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Türkiye liginin kolay olmadığını ifade etti.
Kayserıspor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Türkiye liginin kolay olmadığını ifade etti. 25 yaşındaki on numara, "Portekiz'de taktiğin ön planda olduğu bir anlayış var. İspanya ligi bambaşka. Gelmeden önce Süper Lig'i kolay düşünüyordum. Ama zor olduğunu anladım. Gerçekten inanılmaz fiziğe dayalı ve çok mücadele etmemiz gereken lig. Her zaman fiziği diri ve kondisyonu iyi olan takımlar başarılı oluyor" diye konuştu.
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