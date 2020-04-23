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KAYSERİSPOR

Mensah'tan lige övgü

Mensah'tan lige övgü
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 23.04.2020

Kayserıspor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Türkiye liginin kolay olmadığını ifade etti.

Kayserıspor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Türkiye liginin kolay olmadığını ifade etti. 25 yaşındaki on numara, "Portekiz'de taktiğin ön planda olduğu bir anlayış var. ligi bambaşka. Gelmeden önce Süper Lig'i kolay düşünüyordum. Ama zor olduğunu anladım. Gerçekten inanılmaz fiziğe dayalı ve çok mücadele etmemiz gereken lig. Her zaman fiziği diri ve kondisyonu iyi olan takımlar başarılı oluyor" diye konuştu.
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