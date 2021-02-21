21 Şubat 2021, Pazar

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Sivasspor-Kayserispor | CANLI

Sivasspor-Kayserispor | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 26. haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

'in 26. hafta maçında evinde 'la karşılaşıyor. Mücadelenin detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

SİVASSPOR-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Kayserispor: Doğan, Aziz, Kolovetsios, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan, Maglica.


SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Kayserispor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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