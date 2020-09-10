10 Eylül 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

hazırlıklarını sürdüren 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar 1 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.

ekiplerinden 'da bir personelin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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