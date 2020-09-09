09 Eylül 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 kişide...

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 kişide...
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 Giriş Tarihi: 09.09.2020

ekiplerinden Hes Kablo 'da bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Kovid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor golcü alacak Kayserispor golcü alacak
Kayserispor tek golle kazandı Kayserispor tek golle kazandı
Lennon'un alacağı ücret belli oldu! Lennon'un alacağı ücret belli oldu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör