05 Eylül 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti

Kayserispor tek golle kazandı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

, Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Galibiyeti getiren tek golü ise kaydetti.

, önümüzdeki hafta başlayacak olan 2020-2021 sezonu öncesinde Gaziantep FK ile hazırlık maçı oynadı. Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Hes Kablo Kayserispor, sahaya , Miguel Lopes, , Cristian Sapunaru, Yasir Subaşı, Anthony Uzodimma, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İlhan Depe, Muğdat Çelik ve Ömer Uzun 11'i ile çıktı.
Maçın ikinci yarısında Silviu Lung'un yerine Doğan Alemdar, İlhan Depe'nin yerine Joseph Attamah, Sapunaru'nun yerine Mario Situm, Gustavo'nun yerine Adem Doğan, Oğuzhan Çapar'ın yerine Osmancan Çötür, Muğdat Çelik'in yerine oyuna girdi. Kayseri temsilcisi, maçın 88. dakikasında Okan Acar ile gol buldu.

Yeni transferler Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, Harrison Manzala ve Aaron Justin Lennon bu maçta görev almadılar.

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