09 Nisan 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Mensah’tan güldüren paylaşım "Halkım şimdi ünlü"

Mensah’tan güldüren paylaşım
KAYSERİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

HES Kablo ’un başarılı futbolcusu , ’deki ’Evde kal’ mesajı verilen bilboard reklamını kendi hesabından paylaşarak "Kayseri caddesi halkım şimdi ünlü" notunu yazdı.

'de belediye tarafından şehrin en işlek caddesi olan Caddesi'nde, korona virüs salgınında vatandaşların dikkatini çekmek için Ganalı cenaze dansçılarının fotoğrafının bulunduğu 'Evde kal ya da bizimle dans et' yazısı bulunan reklamlar bilboardlarda yer aldı. HES Kablo 'da forma giyen Ganalı futbolcu , bilboardlardaki fotoğrafı kendi hesabından paylaştı. Mensah, "Kayseri caddesi halkım şimdi ünlü" notu ile paylaştığı fotoğrafında daha önce Kayserispor forması giyen vatandaşı Asamoah Gyan'ı da etiketledi. Mensah'ın paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi.

Gana'da tabut taşıma görevini dansçılar yapıyor

Gana kültüründe cenazelerde yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelerek dans ediyor. Bu danslı cenaze törenlerinin gösterişli olması için aileler masraftan da kaçınmıyor. Gana'da düzenlenen danslı cenaze törenlerinin son gözdesi ise tabutu dans eşliğinde taşıyan profesyonel dansçılar. Bu gelenek ülkede kadın ve erkek dansçılar için yeni gelir kapısı oldu.

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