Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından takımın başına Bayram Bektaş'ın getirildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da takımın başında Bayram Bektaş getirildi. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Robert Prosinecki'den boşalan teknik direktörlük görevine 46 yaşındaki çalıştırıcının getirildiğini açıkladı.
Gözbaşı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş.'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz. Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz. ifadelerini kullandı.
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