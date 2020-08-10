10 Ağustos 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi

Kayserispor'da Bayram Bektaş dönemi
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Giriş Tarihi: 10.08.2020

Başkanı , hesabından takımın başına 'ın getirildiğini açıkladı.

ekiplerinden 'da takımın başında getirildi. Kulüp başkanı , hesabından yaptığı açıklamada 'den boşalan teknik direktörlük görevine 46 yaşındaki çalıştırıcının getirildiğini açıkladı.

Gözbaşı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş.'Değişim' parolasıyla girmeyi hedeflediğimiz yeni sezonda değerli hocamızın hem Türk futbolunun gençlerine olan yoğun hakimiyeti hem de donanımıyla birlikte kısa, orta ve uzun vadede arzuladığımız hedeflere bizi taşıyacağına gönülden inanıyoruz. Harcama limitlerinde kısıtlı bir bütçeye sahip olan kulübümüzün hocamızın da birikimiyle gelecek yıllarda altyapıdan yetiştireceği yeteneklerle Türk futbolunda ses getireceğine de gönülden inanıyoruz. ifadelerini kullandı.

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