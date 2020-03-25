25 Mart 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Gustavo oğluyla idman yapıyor

Gustavo oğluyla idman yapıyor
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu , evinde oğlu Augusto ile idman yapıyor.

Korona Virüsünden ötürü maçlarının tehir edilmesi ve futbolcuların evlerinden çıkmaması istenmesi üzerine idmanlarını evinde yapmaya çalışan , bunları da zaman zaman sosyal paylaşım sitesindeki hesabından takipçilerine duyuruyor.
Dün, "Evde Kal Türkiye" çağrısı yapan ve herkesin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Gustavo Campanharo, bugün de 5 yaşındaki oğlu Augusto Vober Campanharo ile gerçekleştirdiği antrenman videosu paylaştı.

Oğlu ile birlikte top çalışması yaptığı anları kayıt altına alan Gustavo Campanharo, hem eğleniyor hem oğluna futbolu öğretiyor.

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