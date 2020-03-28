28 Mart 2020, Cumartesi

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Son dakika! Prosinecki'nin corona virüsü testi negatif çıktı!

Prosinecki'nin corona virüsü testi sonuçlandı!
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Giriş Tarihi: 28.03.2020

teknik direktörü 'nin yeni tip (Covid-19) test raporu çıktı. Tecrübeli teknik direktörün test sonucu nefatif çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan salgınından korunmak için testler yapılmaya devam ediliyor. Hafta içerisinde takımında da testler gerçekleştirilmişti. Bu testlerin sonuçları gelmeye başladı. 1 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı Hes Kablo Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz, yöneticiler Onur Gözbaşı ve Süleyman Akın'dan sonra 'nin test sonucu negatif çıktı. Prosinecki'nin yardımcılığını yapan Gordon Cipric ve Dragan Spasic'in de test sonuçları negatif çıktı.

Bir Süper Lig kulübünde daha corona virüsü çıktı! haberin devamı

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