10 Mayıs 2020, Pazar

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Kayserisporlu futbolcular Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı

Futbolcular Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı olan için Kayserisporlu futbolcular sosyal medyadan Anneler Günü mesajı yayınladı.

görev yapan ilk kadın başkan olan için Kayserispor A takımı ve alt yapıda forma giyen futbolcular Anneler Günü mesajı paylaştılar. Kulüp tarafından yayınlanan görüntülerde A takımda forma giyen Hasan Hüseyin Acar, Silviu Lung, Enver Cenk Şahin, Yasir Subaşı, Mert Kula, Ziya Alkurt, Nurettin Korkmaz, Campanharo, İsmail Çipe ve Doğan Alemdar ile alt yaş grubunda forma giyen futbolculardan bazıları Berna Gözbaşı'nın Anneler Gününü kutladı. Video yayınlayan futbolcular "İyi ki doğdun Berna başkan" dediler.

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