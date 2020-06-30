30 Haziran 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor'da Mensah ve Yasir cezalı

Kayserispor'da önemli iki eksik
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

'da Mensah ile , Sivasspor karşısında gördükleri sarı kart nedeniyle 'la oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü. İki oyuncu, siyah-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran , bu hafta sahasında 'ı konuk edecek. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu ve orta saha oyuncusu Mensah'dan bu hafta faydalanamayacak.

Gençlerbirliği ve Sivasspor maçında gösterdiği performans ile galibiyette pay sahibi olan Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında görev alamayacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Sivasspor evinde yıkıldı Sivasspor evinde yıkıldı
Gözbaşı'dan Mensah açıklaması! Teklifler var Gözbaşı'dan Mensah açıklaması! "Teklifler var"
Kayserispor Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti Kayserispor Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör