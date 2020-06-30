30 Haziran 2020, Salı
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Gençlerbirliği ve Sivasspor maçında gösterdiği performans ile galibiyette pay sahibi olan Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında görev alamayacak.
Hes Kablo Kayserispor'da Mensah ve Yasir cezalı
Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah ile Yasir Subaşı, Sivasspor karşısında gördükleri sarı kart nedeniyle Beşiktaş'la oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü. İki oyuncu, siyah-beyazlılar karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'u yenerek kümede kalma ümitlerini artıran Hes Kablo Kayserispor, bu hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılı ekip, sol bek oyuncusu Yasir Subaşı ve orta saha oyuncusu Bernard Mensah'dan bu hafta faydalanamayacak.
Gençlerbirliği ve Sivasspor maçında gösterdiği performans ile galibiyette pay sahibi olan Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında görev alamayacak.
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