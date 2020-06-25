25 Haziran 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kayserispor Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Giriş Tarihi: 25.06.2020

Hes Kablo , 'in 29. haftasında Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, farklı saatlerde çalıştı.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 28 Haziran Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak.

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