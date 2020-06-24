24 Haziran 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor galibiyet planı yapıyor

Kayserispor galibiyet planı yapıyor
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçından galibiyetle dönmek istiyor.

'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan galibiyetle dönmenin planı içerisinde. Uzun bir aradan sonra sahasında Gençlerbirliği takımını mağlup eden ve puan tablosunun son sırasından kurtulan sarı kırmızılılar, çıkışını deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Teknik direktör nezaretinde çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Gençlerbirliği maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Cristian Sapunaru ile yurt dışından gelen ve Covid-19 virüs testine tabi tutulan Miguel Lopes de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Gençlerbirliği maçını kazanarak moral bulduklarını ifade eden Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Sivasspor deplasmanından da galibiyetle dönerek ligdeki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.
25 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor, ligde 17.sırada bulunuyor.

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