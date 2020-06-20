Prosinecki: Lige havlu atmadık
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, lige havlu atmadıklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Prosinecki, savaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Tabii ki bu kadar önemli bir maçı kazanmak iyi oldu. Psikolojik olarak getirisi oldu bize. Uzun zaman sonra ilk defa ligin sonunda değiliz. Artık bu anlamda da bence çok önemli bir iş başardık. Oyuncular 90 dakika boyunca savaştı ve mücadele etti. İnanılmaz gayret sarf etti ve sonucunu aldık. Aslında sadece bugün değil, biz çoğu hafta güzel oynuyoruz, gayret ettiğimiz maçlar da oluyor. Örneğin geçen hafta şanssız bir şekilde kaybettik ama bugün o şanssızlığı yaşamadık. Dediğimiz gibi havlu atmadık. Şimdi önümüzde zorlu bir maç var ve hazırlanacağız. Oyuncularımızın sakatlıkları olabilir, onları konuşacağız ve motive edeceğiz. Önümüzdeki hafta da aynı şekilde savaşıp, bu durumdan daha yukarılara çıkmak için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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