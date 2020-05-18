18 Mayıs 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Tedirginlik yaşıyoruz

Tedirginlik yaşıyoruz
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, salgın gölgesinde maçlara hazırlanmanın zor bir durum olduğunu ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, salgın gölgesinde maçlara hazırlanmanın zor bir durum olduğunu ifade etti. Hırvat hoca, "Elbette işimizi yapıyoruz. Ancak sağlık, futbolun ötesinde bir durum. Tüm tedbirleri alarak çalışıyoruz. Ama rahat değiliz. Tedirginlik var. Herkesin psikolojisi aynı olmayabilir. Zor bir süreç yaşanıyor. Dilerim bu virüs salgını bir an önce biter. Eskisi gibi olmasa da hayat normale dönebilir. 'nin kararına uymalıyız" dedi.
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