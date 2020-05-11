11 Mayıs 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor sahaya indi

Kayserispor sahaya indi
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

ekiplerinden Hes Kablo , corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk kez sahaya inerek 12 Haziran'da başlayacak olan maçlar için çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından ayak tenisi maçı oynandı.

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