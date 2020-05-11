11 Mayıs 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kimsenin kuklası değiliz

Kimsenin kuklası değiliz
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.05.2020

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, maçların başlatılmasıyla ilgili kararı, son derece sakıncalı bulduğunu söyledi.

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, maçların başlatılmasıyla ilgili kararı, son derece sakıncalı bulduğunu söyledi. Tokgöz, " de, dünyasını normalleştirme çabasında. Çabalarına gerçekten saygı duyuyoruz. Eğer 12 Haziran'da bu futbol oynanacaksa sıfır risk ortamı olmalı. Sıfır risk ortamı olmayacaksa oynanmamalı. Biz kimsenin kuklası değiliz" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Futbolcular Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı Futbolcular Berna Gözbaşı'nın Anneler Günü'nü kutladı
Kayserispor'da test sonuçları belli oldu! Kayserispor'da test sonuçları belli oldu!
Taraftar olmadan maçların oynanmasına karşıyız "Taraftar olmadan maçların oynanmasına karşıyız"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör