05 Mayıs 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 05.05.2020

Hes Kablo , 'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza ve futbolcunuzun sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadelerine yer verildi.

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