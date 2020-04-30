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KAYSERİSPOR

Emre Kayseri’nin Lionel Messi’si

Emre Kayseri’nin Lionel Messi’si
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 30.04.2020

'un Brezilyalı stoperi Diego, takımın genç yeteneği Emre Demir'i Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi'ye benzetirken, kendisiyle ilgili ilginç bir anısını da anlattı.

'un Brezilyalı stoperi Diego, takımın genç yeteneği Emre Demir'i Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Messi'ye benzetirken, kendisiyle ilgili ilginç bir anısını da anlattı. Diego, "Emre, Kayserispor'un Messi'si. Kayserispor'a geldikten sonra 2. antrenmanında, bana bacak arası yaptı. Bana bir daha yapmamasını söyledim. Benden özür diledi. Emre Demir ileride çok önemli yerlerde olur" yorumunda bulundu.
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