16 Nisan 2020, Perşembe
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Lig tamamlanmalı
Kayserispor’da başkan Berna Gözbaşı, “Kalan 8 hafta oynanmalı. Ligde son sıradayız ama gereken puanları alıp ligde kalacağız” dedi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in oynanarak tamamlanmasından yana olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sezonunun kalan kısmı ile ilgili konuşan-kırmızılı ekibin başkanı Gözbaşı, "Ligin tamamlanmasına 8 hafta vardı ve ligler tehir edildi. Çok kritik bir süreçte tehir edildi. Maçlar oynanacak olsaydı büyük bir felaket yaşanabilirdi. Ancak TFF, aldığı karar ile bunun önüne geçti. Şimdi liglerin ne zaman devam edeceği veya tescil edilip edilmeyeceği konuşuluyor. Ben liglerin bu haliyle değil oynanarak tescil edilmesinden yanayım" dedi. Salgının bitmesi veya iyice azalmasıyla kalan 8 hafta için program çıkarılmasını ve maçların oynanmasını arzu ettiğini söyleyen Gözbaşı, "Ligde son sıradayız. Kalan 8 maçta bize gereken puanları alıp kümede kalacağımıza inanıyorum. Ben, maçların oynanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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