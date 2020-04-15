15 Nisan 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Hasret gideriyorlar

Hasret gideriyorlar
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2020

Takımlarına hasret kalan taraftarları, özlemini oyuncuların sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarda gideriyor.

Takımlarına hasret kalan taraftarları, özlemini oyuncuların sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarda gideriyor. Futbolcuların soruları yanıtladığı programı, binlerce kişi takip ediyor. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Taraftarlar hem özlemini gideriyor hem de merak edilen soruları soruyor" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Diego Angelo'dan alkışlanacak hareket Diego Angelo'dan alkışlanacak hareket
Sahaya çıkmayı özledim "Sahaya çıkmayı özledim"
Berna Gözbaşı bizim annemiz gibi "Berna Gözbaşı bizim annemiz gibi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör