16 Nisan 2020, Perşembe

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Kayserispor'un Brezilyalıları antrenmanlara başladı

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcuları antrenmanda
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

ekiplerinden 'da forma giyen Brezilyalı futbolcular ile , sarı-kırmızılı takımın tesislerinde çalışmalara başladı.

'un önemli oyuncularından Brezilyalı ile , ev dışında da idman yapmaya başladılar. Teknik heyetin ilk talimatı doğrultusunda evden çıkmayarak çalışmalarını kısıtlı imkanlar çerçevesinde yapmaya çalışan Gustavo Campanharo ile Pedro Henrique, ikinci bir talimat ile Kayserispor tesislerinde günlük idman yapmaya başladı.

Teknik heyetin kendileri için çıkardığı idman programına uyan Gustavo ile Pedro, antrenman sahasında sosyal mesafeye de dikkat ederek çalışma yapıyor. İki futbolcu, topla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Diego Angelo'dan alkışlanacak hareket haberin devamı

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