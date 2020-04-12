12 Nisan 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Hasan Hüseyin Acar: Sahaya çıkmayı özledim

Sahaya çıkmayı özledim
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

ekiplerinden 'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu , sosyal medyada önemli açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle karantinada olan Hasan Hüseyin Acar, sahaya çıkmayı çok özlediğini söyledi.

Kayserisporlu futbolcu , kulübün resmi hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. Yayında futbolu özlediğini belirten Acar, "Futbolcu olarak sürekli maç yapmaya ve antrenmana alıştık. Bu dönem en çok bizi zorluyor. Bireysel antrenman yapmaya çalışıyoruz ama top oynamadığın zaman pek yararlı olmuyor. Bir şekilde formda kalmaya çalışıyoruz. Ailemle zaman geçirmeye çalışıyorum. Sahaya çıkmayı özledim. Şu an sadece formumuzu koruyoruz" dedi.

"KAYSERİSPOR BENİM İÇİN HAYALLERİMİN BAŞLADIĞI YER"

Taraftardan gelen soruları yanıtlayan Hasan Hüseyin Acar, "İlk geldiğimde de söylemiştim, benim için hayallerimin başladığı yer. Milli takım hayalim var. Daha yukarılara gelmek için Kayserispor bir başlangıç olacak. Bana 'git' denene kadar ben burada olacağım. Ligler ertelenmeden hemen önce ile yapacağımız maç için 'a gidecektik. Biz oynamak istemediğimizi başkan Berna Gözbaşı'na iletmiştik. Salgın nedeniyle herkes risk altındaydı. Maçlar oynanmayınca bunu biraz daha durdurmuş oldular" ifadelerini kullandı.

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