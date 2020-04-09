Kayserispor’dan müjdeli haber

Kayserispor'da Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 13 gün önce yapılan corona virüsü test sonucu pozitif çıkan idari personelin durumunun çok iyi olduğunu duyurdu. Tokgöz, "Kulübümüzde corona virüsü testi pozitif çıkan arkadaşımızın bugün (dün) 13. günü ve durumu oldukça iyi. Yarın (bugün) tekrar test olacak, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" bilgisini verdi.

Kayserispor'da Asbaşkan ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 13 gün önce yapılan corona virüsü test sonucu pozitif çıkan idari personelin durumunun çok iyi olduğunu duyurdu. Tokgöz, "Kulübümüzde corona virüsü testi pozitif çıkan arkadaşımızın bugün (dün) 13. günü ve durumu oldukça iyi. Yarın (bugün) tekrar test olacak, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" bilgisini verdi.

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